Brasil pede a Israel abertura de corredor humanitário em Gaza

O Brasil já contratou veículos para a saída desses cidadãos por via terrestre até o Egito e intensificou o contato com autoridades do país nesta quinta-feira.

No entanto, os bombardeios israelenses na região fronteiriça de Gaza com o Egito inviabilizaram uma saída segura, explicaram fontes do Palácio do Planalto à AFP.

Lula afirmou que reiterou "a condenação brasileira aos ataques terroristas" e "nossa solidariedade com os familiares das vítimas".

"Solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais. Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra", acrescentou Lula.

Na quarta-feira, Lula, que assumiu em outubro a presidência do Conselho de Segurança da ONU, pediu a união de forças com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a comunidade internacional para encerrar o conflito.

O Brasil convocou uma reunião do Conselho de Segurança para esta sexta-feira em Nova York, onde o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participará e está previsto discutir "a situação humanitária na Faixa de Gaza, as ameaças à segurança e à paz mundial e os desdobramentos do conflito no Oriente Médio".