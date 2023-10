Chefe da diplomacia da UE chega à China para diálogo prévio à cúpula

Segundo a UE, a visita "deverá culminar com a cúpula UE-China posteriormente este ano", com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Acabo de aterrissar na China para copresidir o Diálogo Estratégico UE-China com minha contraparte, o ministro Wang Yi", publicou Borrell na rede social X, o antigo Twitter.

"Uma visita importante para discutir as relações UE-China, os desafios regionais e globais com autoridades governamentais, acadêmicos e representantes empresariais", acrescentou o alto representante do bloco europeu.

As relações entre China e Bruxelas foram afetadas pela invasão russa da Ucrânia, que Pequim evitou condenar.

Em vez de interromper o diálogo, porém, o bloco europeu tem buscado uma relação com Pequim que equilibre sua preocupação sobre a dependência excessiva da China, ao mesmo tempo em que mantém as relações com a segunda maior economia do mundo.

Wang Wenbin, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, disse que "a China dá boas-vindas" à visita de Borrell e que sua presença "dará um novo impulso aos esforços conjuntos para enfrentar os desafios e preservar a paz e a estabilidade globais".