COI suspende Comitê Olímpico Russo, que denuncia decisão 'política'

- Suspense para os Jogos Olímpicos -

Mas a posição do COI a respeito da participação de atletas russos e bielorrussos (por serem aliados de Moscou) em competições internacionais mudou. Passou da exclusão, em fevereiro de 2022, para a possibilidade de reingresso, decidida em março deste ano. As condições para essa participação são que isso ocorra em provas individuais, os atletas compitam sob bandeira neutra e não tenham apoiado "ativamente a guerra na Ucrânia".

A maioria das federações internacionais seguiu as instruções do órgão, cada uma de acordo com seu calendário, com exceção da Federação Internacional de Atletismo, um dos principais esportes olímpicos.

Desde março, porém, o COI dissociou a reintegração de russos e bielorrussos ao esporte mundial de sua presença nos Jogos de Paris e de Milão-Cortina, dado que o cenário olímpico provoca uma atenção global que o torna mais exposto politicamente.

E nesse ponto, a exclusão do CON nesta quinta-feira deixa o futuro incerto: o COI decidirá "mais à frente" e na data que considerar oportuna, reiterou Mark Adams.