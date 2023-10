EUA exibe na ONU restos de drones iranianos 'recuperados' na Ucrânia

Os mesmos destroços foram apresentados nesta quinta a representantes de "mais de 40 países" e ao Secretariado-Geral da ONU, segundo a missão americana.

"Os sistemas são do mesmo tamanho, têm a mesma forma e foram construídos com materiais e componentes similares", segundo a DIA. Outra prova, de acordo com o Pentágono, de que os UAV são iranianos é sua "estrutura alveolar", "quase seguramente" a marca registrada de Teerã, segundo outro analista da agência de inteligência.

O Irã é muito próximo da Rússia e tem sido acusado por meses pelos países ocidentais de entregar grandes quantidades de drones, em particular explosivos, ao Exército russo para ajudá-lo em sua guerra na Ucrânia, o que Teerã nega.

