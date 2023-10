Governo japonês busca dissolução da Seita Moon

O suspeito do assassinato, Tetsuya Yamagami, agiu por ressentimento contra a Seita Moon, que conseguiu de sua mãe vultosas doações, deixando a família na bancarrota. O homem também pensava que o ex-primeiro-ministro era alguém próximo daquela seita.

Yamagami foi detido no local do ataque contra Shinzo Abe, morto a tiros no meio da rua durante um evento de campanha eleitoral em Nara (oeste), em 8 de julho de 2022. Agora, está sendo processado por "assassinato e violação da lei" sobre porte de armas e pode ser condenado à morte.

Shinzo Abe não era membro da Igreja da Unificação, mas, em 2021, participou de um colóquio organizado por um grupo afiliado a essa seita. O evento contou com a presença de outros políticos, como o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

O grupo, que passou a se chamar Federação das Famílias para a Paz e Unificação Mundial, negou qualquer irregularidade de sua parte e se comprometeu a evitar que seus membros façam doações "excessivas".

Muitos ex-membros criticaram publicamente as práticas da seita, acusada de impor metas de doação a seus fiéis.

As revelações sobre seus vínculos com figuras políticas importantes no Japão contribuíram para a queda da popularidade do atual governo, liderado por Fumio Kishida.