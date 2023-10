Fracassa diálogo entre estúdios e atores de Hollywood para encerrar greve

"Após discussões sérias, ficou claro que a distância entre as posições da AMPTP e as da SAG-AFTRA é grande demais, e essas discussões não nos levam mais a um progresso frutífero", disseram os estúdios.

No mês passado, os estúdios e plataformas de Hollywood chegaram a um acordo salarial com outro sindicato, o dos roteiristas de Hollywood, que pôs fim a uma greve iniciada em julho.

Dada a semelhança entre as demandas dos atores e as dos roteiristas, o otimismo sobre a possibilidade de um acordo rápido parecia condizer com a realidade, o que não se concretizou, com o SAG-AFTRA acusando os estúdios de não apresentar propostas realistas e de tergiversar as propostas nas negociações.

"Negociamos com eles de boa-fé, embora na semana passada tenham nos feito uma proposta chocante, inferior, inclusive, à que ofereceram antes do início da greve", disse o sindicato dos atores.

"As companhias estão usando a mesma estratégia fracassada [usada com os roteiristas]: fazer circular informação falsa para enganar nossos afiliados, acabar com nossa solidariedade e pressionar nossos negociadores", acrescentou.

Embora os roteiristas tenham voltado ao trabalho, a maioria das produções não poderá ser retomada enquanto a greve dos atores continuar, que começou em julho e custa à indústria milhões de dólares a cada dia.