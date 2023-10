Homem armado fere 2 policiais e é 'neutralizado' em Jerusalém (polícia)

Na Cisjordânia ocupada, seis palestinos foram abatidos na quarta-feira, quatro deles em um ataque de colonos israelenses e outros dois por soldados, assinalou a Autoridade Palestina.

No total, 29 palestinos morreram na Cisjordânia desde o sábado, em incidentes relacionados com o conflito entre Israel e o movimento islamista Hamas, que atacou o território israelense a partir da Faixa de Gaza.

Segundo os balanços de ambos os lados, a guerra já custou a vida de pelo menos 1.354 palestinos em Gaza e de mais de 1.200 pessoas em solo israelense, assassinadas por milicianos do Hamas.

Além disso, as Forças de Defesa de Israel afirmaram ter encontrado cerca 1.500 corpos de combatentes do Hamas que tinham se infiltrado no país.

dar/bfi/vl/hgs/eg/mvv/rpr