Inferno no festival Tribe of Nova, símbolo do massacre em Israel

Os irmãos Osher e Michael Waknin queriam celebrar "a amizade, o amor e a liberdade infinita", mas a última festa que organizaram se transformou em pesadelo. Confira a seguir, o relato de um massacre que passou a ser símbolo do ataque sem precedentes contra Israel lançado pelo movimento palestino Hamas.

Sua ideia de organizar a primeira edição em Israel do Tribe of Nova, um festival de música surgido no Brasil duas décadas atrás, se anunciava como um sucesso. Cerca de 3.500 pessoas, entre israelenses e estrangeiros, participavam do evento que teve início na sexta-feira no sul do país.

Três palcos, vários DJs de todo o mundo, uma área de camping, bares para abastecer os frequentadores... Nada foi deixado ao acaso neste local ao ar livre, situado no deserto de Negev, a cinco quilômetros da fronteira com a Faixa de Gaza.