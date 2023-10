Moradores de Gaza devem 'permanecer em sua terra', diz presidente egípcio

O presidente do Egito, Abdel Fattah al Sissi, instou, nesta quinta-feira (12), os moradores da Faixa de Gaza a "permanecer em sua terra", ignorando a pressão para autorizar a saída de civis do território bombardeado por Israel em resposta a uma ofensiva do Hamas.

Os moradores de Gaza "devem se manter firmes e permanecer em sua terra", disse Al Sissi. O Egito administra a passagem de Rafah, única entrada para Gaza que não é controlada por Israel.