Netanyahu: Hamas deve ser 'esmagado' como o grupo Estado Islâmico

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta quinta-feira (12) acabar com o movimento islâmico palestino Hamas e pediu ao mundo que trate seus membros da mesma forma que o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

"Assim como o EI foi esmagado, o Hamas será esmagado. E o Hamas deve ser tratado exatamente da mesma forma que o EI foi tratado", declarou Netanyahu durante a visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken.

O ataque do Hamas contra Israel no último sábado desencadeou uma guerra que deixou, até o momento, milhares de mortos, sendo pelo menos 1.200 do lado israelense.