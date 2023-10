'A Europa está com Israel', diz Chefe da Comissão Europeia a Netanyahu

Israel, acrescentou, "tem o direito de se defender. Na verdade, tem o dever de defender o seu povo".

A chefe da Comissão Europeia observou que os ataques do Hamas "têm a marca dos terroristas. E sei que a forma como Israel responde mostrará que é uma democracia".

"Permita-me também deixar bem claro que o Hamas é o único responsável pelo que está acontecendo. As ações do Hamas não têm nada a ver com a aspiração legítima do povo palestino", disse a funcionária alemã.

Em sua opinião, "o horror que o Hamas desencadeou só está causando mais sofrimento aos palestinos inocentes".

Em seu discurso ao lado de Netanyahu, Von der Leyen disse que "o que vi e ouvi [durante a visita] partiu meu coração".

Segundo o gabinete de Von der Leyen, a dirigente prometeu, ainda, que a Europa agirá em conjunto com Israel, Egito e Jordânia em favor de um "Oriente Médio pacífico e integrado".