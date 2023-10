Austrália inicia votação de histórico referendo indígena

Os australianos começaram a votar neste sábado (14) em um histórico referendo sobre os direitos e o reconhecimento dos cidadãos indígenas, após uma campanha que deixou evidente as profundas divisões entre a maioria branca e os descendentes das populações originais.

Quase 18 milhões de australianos poderão votar a favor ou contra uma reforma constitucional que reconhece explicitamente, e pela primeira vez, os povos indígenas e cria um órgão chamado "Voice" ("A Voz") para avaliar as leis que afetam essas comunidades.

Mas as pesquisas de opinião indicam que as chances de vitória são pequenas, com pouco mais de 40% pelo "sim" e quase 60% pelo "não".