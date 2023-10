Candidatos encerram campanhas para o segundo turno presidencial no Equador

"Vamos mudar o país juntos no dia 15 de outubro", disse Noboa, enquanto um telão atrás dele transmitia a partida em que o Equador venceu a Bolívia por 2 a 1 em La Paz, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Quase em paralelo, González, de 45 anos e próxima do ex-governante socialista Rafael Correa (2007-2017), liderou uma reunião de apoiadores em um bairro no sul de Guayaquil, centro comercial do Equador, onde Noboa estava anteriormente em seu trajeto para Muey.

No palco, a correísta - que poderá emergir como a primeira presidente do Equador eleita nas urnas - voltou a comprometer-se no combate à insegurança, um dos principais problemas.

"Fomos o segundo país mais seguro da América Latina" durante o governo Correa, disse a política, que culpa as administrações de direita de Lenín Moreno (2017-2021) e Guillermo Lasso (desde maio de 2021) pelos altos índices de violência.

Quase uma dúzia de políticos foram assassinados no último ano, entre eles o candidato presidencial centrista Fernando Villavicencio, poucos dias antes do primeiro turno, em 20 de agosto.

A violência também se expressa nas prisões, onde presos de organizações rivais se confrontam em diferentes locais, especialmente em Guayaquil. Desde 2021, os confrontos deixaram cerca de 460 mortos em massacres.