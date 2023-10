Casa Branca vive como algo 'pessoal' o ataque do Hamas contra Israel

"Para nós, é pessoal", resumiu um assessor do presidente Joe Biden sobre as emoções que o ataque do Hamas a Israel, um aliado-chave dos Estados Unidos, fez surgir na Casa Branca, um lugar conhecido pelo frio exercício do poder.

Os ataques do grupo islamista palestino no sábado, nos quais mais de 1.200 pessoas morreram, despertaram a ira na Casa Branca, mas sua reação ao destino da população de Gaza, após a morte de mais de 1.800 pessoas em uma semana de ataques israelenses, tem sido mais comedida.

Diante do crescente temor de um desastre humanitário, Biden pediu a Israel que respeite as regras da guerra, mas disse que tinha o "dever" de enfrentar os "terroristas".