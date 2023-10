Chefe da ONU pede a Israel que evite 'catástrofe humanitária'

O enclave está sitiado pela guerra desencadeada em 7 de outubro por um ataque sem precedentes do movimento islamita palestino Hamas a Israel.

"Há seis dias, não entra nada. Um dos meus colegas da UNRWA me disse por telefone que não viu chegar nenhuma gota d'água. Estamos quase no limite", informou o porta-voz, ressaltando que a ONU está em contato com israelenses e egípcios para tentar fazer a ajuda chegar ao enclave.

