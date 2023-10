Cinco aspectos importantes sobre o Equador

- Petróleo, banana e camarão -

A exploração do petróleo tem sido um pilar da economia equatoriana desde a década de 1970, chegando a gerar receitas de US$ 10 bilhões em 2022 (R$ 51,6 bilhões, na cotação da época), representando quase 10% do PIB do país.

Os outros principais itens de exportação são camarão e banana (mais populares no mundo), além do cacau e rosas.

Em 2022, o crescimento do PIB foi de 2,9% segundo o Banco Mundial.

- Ilhas Galápagos -

Banhado pelo Oceano Pacífico, o Equador é um dos menores países da América do Sul, com uma extensão territorial de 256.370 km².