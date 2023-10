Cinco curiosidades sobre a missão Psyche

- Mina de metal -

Se a exploração de minério for possível em Psyche, seu ferro, ouro e níquel terão um valor de US$ 10 quintilhões (em torno de R$ 59,5 quintilhões, na cotação atual), de acordo com uma estimativa da revista Forbes.

Para Lindy Elkins-Tanton, cientista-chefe da missão que realizou este cálculo, este é "um exercício intelectual divertido", visto que "não temos tecnologia, como espécie, para trazer Psyche para a Terra", explicou em uma coletiva de imprensa. E mesmo que fosse possível, a quantidade de metal inundaria o mercado, reduzindo o seu valor a zero, afirmou.

- Propulsão verde -

Durante sua viagem, a sonda utilizará quatro propulsores de efeito Hall, que produzem uma luz azul característica que será transformada em eletricidade através de seus painéis solares. Esta energia alimentará os quatro propulsores.