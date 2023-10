Cinco detentos morrem durante briga em presídio no México

Cinco detentos de um presídio no estado mexicano de Tabasco (sul) morreram durante uma briga, informou a secretaria de Segurança local nesta sexta-feira (13).

O enfrentamento começou no fim da tarde de quinta-feira e só nesta sexta as autoridades conseguiram retomar o controle da penitenciária, situada no município de Cárdenas.

"Devido a uma briga entre grupos, cinco detentos perderam a vida dentro do presídio", informou, em nota, a secretaria de Segurança de Tabasco.