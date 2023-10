Disputa acirrada em segundo turno presidencial do Equador, marcado por violência do narcotráfico

A crise institucional que resultou na dissolução do Congresso e na saída antecipada do conservador Guillermo Lasso se somou a uma violência implacável que atinge o país e matou a tiros um dos candidatos favoritos à presidência, durante as vésperas do primeiro turno.

Embora as pesquisas de opinião estejam proibidas no momento, várias empresas preveem um empate entre Noboa e González, com grande crescimento do milionário após o primeiro turno em 20 de agosto, quando obteve 23% dos votos frente aos 34% de González.

Independentemente do vencedor, o país marcará a história com seu novo líder: Noboa, aos 35 anos e apoiado por forças de direita, seria o presidente mais jovem da história do Equador, enquanto González, aos 45 anos, seria a primeira mulher eleita por voto popular.

A vitória de González também significaria o retorno indireto de Rafael Correa, atualmente no exílio e condenado a oito anos de prisão por corrupção.

Os equatorianos irão às urnas no domingo sob um clima de medo, devido à violência provocada por diversos grupos do narcotráfico com alcance internacional. Só neste ano, cerca de 3.600 pessoas já foram mortas, de acordo com o Observatório Equatoriano do Crime Organizado.

Cerca de 13,4 milhões dos 16,9 milhões de equatorianos são obrigados a votar entre as 07h00 e 17h00 locais (9h00 e 19h00 no horário de Brasília), para escolher um líder presidencial em um país polarizado, mas que clama por mudanças após o impopular governo de Lasso.