Equador, entre primeira mulher presidente ou o mandatário mais jovem de sua história

Sério e introvertido, o jovem deixou para trás o histrionismo de seu país na campanha, que costumava pedir votos de joelhos e com uma bíblia na mão.

"As pessoas estão emocionadas, as pessoas estão motivadas, as pessoas querem algo novo", declarou Noboa, que se apresenta como uma figura de mudança frente a González, que baseou sua propaganda nas conquistas do governo de Correa.

Caso seja eleito, planeja realizar uma consulta popular para implantar um sistema de juri para casos de corrupção, que ao lado do narcotráfico é um dos principais problemas do país, Também propõe a militarização das fronteiras e enviar os presos mais violentos para navios prisionais.

Casado e com dois filhos, o presidenciável tem diplomas de prestigiosas universidades estrangeiras em negócios e administração.

