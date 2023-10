FMI e BM são criticados por lentidão no combate à mudança climática

Quando questionado a respeito, Ajay Banga garantiu que os investimentos diretos em gás, no ano passado, foram limitados a US$ 170 milhões (R$ 858,3 milhões), de um total de US$ 120 bilhões (R$ 605,8 bilhões).

No entanto, os investimentos diretos podem ser apenas a ponta do iceberg. De acordo com a ONG alemã Urgewald, o Banco Mundial permitiu a contribuição de US$ 3,7 bilhões (R$ 18,6 bilhões) ao setor de petróleo e gás no ano passado, por meio de investimentos indiretos.

