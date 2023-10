Fumaça tóxica de incêndios florestais sufoca Manaus

Manaus, capital do Amazonas, está sufocada há vários dias, com seus dois milhões de habitantes envolvidos por uma nuvem tóxica causada por incêndios provocados por "criminosos", alertou nesta sexta-feira (13) o Ministério do Meio Ambiente.

Os incêndios florestais na Amazônia têm criado uma camada de fumaça cinza que cobre o centro urbano. A qualidade do ar na cidade está entre as piores do mundo, segundo o World Air Quality Index.

"Essa fumaça está nos prejudicando. As pessoas não têm consciência de que estão queimando a floresta, e muitos animais estão morrendo (...) É triste, e nos traz dificuldades. Eu ando de máscara para não respirar esse ar tóxico porque eu já tenho prolemas de saúde", disse Maria Luiza Reis, moradora de Manaus de 72 anos.