Funcionário da embaixada de Israel em Pequim é atacado

O ataque não ocorreu no terreno da embaixada e o motivo está sendo analisado, acrescentou a mesma fonte.

Um vídeo divulgado nas redes sociais e geolocalizado pela AFP em uma região a cerca de um quilômetro e meio da embaixada israelense em Pequim, mostra um indivíduo esfaqueando outro homem, com sangue visível no chão. O homem com a faca então sai do local, com a arma na mão.

Em outra gravação, no mesmo local, seguranças são vistos interrogando pessoas.

Este ataque ocorre em um momento em que Israel prepara uma possível incursão terrestre na Faixa de Gaza, em resposta à ofensiva militar do grupo islâmico palestino Hamas no último sábado.

A guerra entre Israel e o Hamas já causou milhares de mortes e centenas de milhares de deslocados em menos de uma semana

