Idoso se declara culpado de roubar sapatos de 'O Mágico de Oz'

Em um tribunal de Minnesota, Martin contou que usou um martelo para quebrar a caixa de acrílico onde estavam os sapatos, que ele roubou acreditando que eram feitos de rubis. Quando percebeu que as pedras eram de vidro, tentou vender os famosos sapatinhos no mercado paralelo.

"Não queria saber deles", disse Martin a um juiz federal em Duluth, segundo o jornal Star-Tribune, de Minnesota. Ele não explicou como se desfez dos sapatos, e as condições de seu acordo com a Justiça não foram tornadas públicas.

Os promotores recomendaram que Martin, que chegou ao tribunal em cadeira de rodas e com um cilindro de oxigênio, não cumpra tempo na prisão.

Os sapatos eram um dos quatro pares que Judy Garland usou no filme de 1939. O Departamento de Justiça os definiu como "um dos objetos mais notórios da história do cinema americano".

Na época do roubo, os sapatos estavam segurados por US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões na cotação atual), mas seu valor foi estimado em US$ 3,5 milhões (quase R$ 18 milhões).

Após serem recuperados, em 2018, tiveram sua autenticidade confirmada pelo Museu Nacional de História Americana do Instituto Smithsonian, que possui outro dos quatro pares originais.