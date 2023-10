Milhares de manifestantes declaram apoio aos palestinos no Oriente Médio

No Bahrein, país do Golfo, centenas de fiéis repetiam em coro "Morte a Israel!" e "Morte aos Estados Unidos!" antes das orações de sexta-feira na mesquita Diraz. Também foram convocados protestos no Catar.

- "Fale da Palestina!" -

Em Riade, capital da Arábia Saudita, país onde os protestos são proibidos, um jornalista da AFP viu um policial algemando um fiel que interrompeu as orações da sexta-feira para gritar ao imã: "Fale da Palestina! Gaza está debaixo de bombas!".

No Líbano, fronteiriço com Israel, os apoiadores do Hezbollah, movimento xiita apoiado pelo Irã, se reuniram nos bairros do sul de Beirute para demonstrar apoio aos palestinos.