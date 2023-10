Milhares de palestinos fogem do norte de Gaza após advertência de Israel

"Querem que durmamos nas ruas com nossos filhos? Eu me recuso! Não quero esta vida indigna!", diz Mohammed Abu Ali, no campo de refugiados de Shati, o maior de Gaza, no norte do enclave. "Não há lugar seguro, sendo assim não sabemos aonde ir", acrescenta.

Em vários países muçulmanos, milhares de pessoas se manifestaram nesta sexta nas capitais de Iraque, Irã, Jordânia, Arábia Saudita e Bahrein em apoio aos palestinos.

O presidente palestino, Mahmud Abbas, comparou o deslocamento maciço de palestinos a uma segunda Nakba ("catástrofe" em árabe), como os palestinos denominam o exílio de 760 mil pessoas durante a guerra de 1948. Seu primeiro-ministro, Mohammed Shtayyeh, acusou Israel de levar adiante um "genocídio".

A Arábia Saudita, por sua vez, rechaçou "categoricamente" qualquer deslocamento da população na Faixa de Gaza e condenou o bombardeio de "civis indefesos".

- EUA adverte para "crise humanitária" -