O horror da coleta de cadáveres israelenses perto de Gaza

Mais de 100 pessoas morreram no kibutz Beeri e outras 270 foram assassinadas no festival de música Supernova, nas proximidades. Os corpos foram removidos do local, mas seus pertences ficaram espalhados no chão.

Quando um repórter da AFP visitou o local na quinta-feira (12), o sangue jorrava para fora de um carro parado ao lado de uma placa que indicava os caminhos na floresta.

Israel diz que retomou o controle da zona de fronteira, mas o exército ainda relata tiroteios com combatentes que sobraram.

As forças armadas anunciaram que os soldados "mataram um terrorista" na quinta-feira, perto de um kibutz a poucos quilômetros do local do festival, logo após terem ouvido tiros vindo do local.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel lançou mais de 6.000 bombas sobre a Faixa de Gaza, de acordo com números militares. Os ataques israelenses deixaram mais de 1.530 mortos no enclave, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

Diante da magnitude da violência, Landau diz que não "sente mais nada".