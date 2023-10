Países da UE não alcançam maioria para estender autorização ao uso do glifosato

Segundo o porta-voz, até então a proposta pode ser modificada com contribuições dos países do bloco.

No caso de a proposta fracassar novamente, a Comissão Europeia poderá decidir por si própria a eventual prorrogação de 10 anos.

A proposta da Comissão de apoiar a prorrogação da autorização por uma década foi apoiada por um relatório elaborado por um regulador europeu, que estimou que o nível de risco não justificava a proibição da substância.

O glifosato, substância ativa de vários herbicidas, foi classificado em 2015 como "provável cancerígeno" pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer.

No entanto, em julho deste ano, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos sustentou que não havia identificado quaisquer "áreas de preocupação crítica" nos seres humanos, nos animais e no meio ambiente que pudessem impedir a autorização do glifosato.

A entidade observou apenas "um alto risco a longo prazo em mamíferos" para metade dos usos propostos, e reconheceu que a falta de dados impediu uma análise definitiva.