Sob bombas em Gaza, palestinos não sabem para onde ir

"Querem que durmamos nas ruas com nossos filhos? Eu me recuso! Não quero esta vida indigna!", "Não há lugar seguro, então não sabemos para onde ir", explica Mohammed Abu Ali, do campo de refugiados de Shati, o maior de Gaza, no norte da Faixa.

"Nossas crianças vivem entre ruínas e não temos nem água nem alimentos", relata Abu Ali.

Israel decretou estado de sítio na Faixa de Gaza, após o ataque do Hamas no sábado. A entrada de bens e combustíveis foi proibida e o fornecimento de água e eletricidade cortado.

"Viemos buscar refúgio na UNRWA", a agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, encarregada pelos quase seis milhões de refugiados palestinos nos países do Oriente Médio.

"E pergunto formalmente à ONU, em frente a seus escritórios: para onde vamos agora?"

No entanto, a própria UNRWA decidiu seguir para o sul, onde realocou seu centro de operações e equipe.