Surgem dois republicanos para presidir Congresso dos EUA afundado no caos

Mais tarde, quando lançou sua candidatura nas redes sociais, Scott escreveu que queria "dirigir uma Câmara que funcione em benefício do povo americano".

Ao contrário de McCarthy e Scalise, Jordan conta com a confiança da ala mais conservadora do partido, já que passou a maior parte de sua carreira como um político independente de direita antes de chegar à presidência do poderoso comitê judicial.

Mas ele não agrada aos moderados, que lembram sua participação na queda do presidente anterior da Câmara e na paralisação governamental mais longa da história americana, em 2018.

Contando com o respaldo de Trump, Jordan obteve apenas 99 votos contra Scalise, e precisaria do apoio de outros 118 republicanos para ganhar a votação no plenário da Câmara, caso vença Scott e consiga a indicação.

Alguns congressistas já descartaram qualquer apoio a Jordan, o que complica os cálculos em uma Câmara com maioria republicana muito estreita.