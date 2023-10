Tensão extrema na Cidade Velha de Jerusalém

"É pelo que aconteceu", diz Abu Ahmad, de 62 anos, morador do bairro vizinho de Shuafat, referindo-se à guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas no sábado, que deixou pelo menos 1.300 mortos, a maioria civis, em Israel.

Israel, em retaliação, tem bombardeado nos últimos seis dias as infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza, onde 1.799 pessoas, incluindo 583 crianças, morreram, de acordo com autoridades locais.

No entanto, quando perguntado se o Hamas era responsável por essa situação, Abu Ahmad abaixa a cabeça e diz antes de partir: "Não quero falar sobre isso. Mas matar crianças é errado".

- "Vão rezar em Gaza -

Um idoso cego, apoiado em uma bengala, se aproxima. Os policiais o observam por um breve momento e depois se afastam para deixá-lo entrar na Esplanada.