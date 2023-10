Tesouro literário de Cortázar achado em caixa de bananas supera R$ 180 mil em leilão

Um tesouro literário do falecido escritor argentino Julio Cortázar, encontrado no Uruguai em uma caixa bananas, já tem dono: foi leiloado nesta sexta-feira (13) no Uruguai por 36.000 dólares (pouco mais de 180 mil reais), o triplo do preço inicial.

A peça, um mecanoscrito original da emblemática obra de Cortázar "Histórias de Cronópios e de Famas", que inclui sete relatos inéditos, agora pertence a um colecionador privado argentino, cujo nome não foi divulgado.

As casas de leilões Zorrilla Subastas, do Uruguai, e Hilario, da Argentina, ofereciam esse documento datilografado, com anotações manuscritas e certificado por especialistas na obra de Cortázar, a um preço inicial de 12.000 dólares (pouco mais de 60 mil reais). Estimavam que seria leiloado por uma valor máximo de 21.000 dólares (pouco mais de 106 mil reais), mas o lance final superou amplamente as expectativas.