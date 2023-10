AFP exige 'investigação exaustiva' sobre bombardeio contra jornalistas no Líbano

O ataque, no qual seis jornalistas ficaram feridos e um morreu, ocorreu na fronteira com Israel, no sul do Líbano.

Entre os feridos, alguns em estado grave, estão dois repórteres da AFP, dois da Reuters e dois da Al Jazeera. Entre eles, há um americano, um libanês e dois iraquianos.

O jornalista da Reuters que morreu se chamava Issam Abdallah, tinha 37 anos e era libanês.

O sul do Líbano é cenário quase diário de duelos de artilharia entre o grupo libanês Hezbollah e o Exército israelense desde o início da guerra entre o Estado hebraico e o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, em 7 de outubro.

"Os jornalistas vítimas do ataque disseram acreditar que foram alvo de disparos de artilharia ou tanques do território israelense", afirmou a direção da AFP no comunicado.

"Fazemos um apelo a todas as partes envolvidas nas atuais tensões no Oriente Médio para que respeitem o trabalho dos jornalistas e façam o possível para garantir sua segurança", enfatizou Phil Chetwynd, diretor de Informação da AFP.