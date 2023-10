EUA envia segundo porta-aviões para 'dissuadir ações hostis contra Israel'

Na última semana, Israel lançou ataques mortais depois que combatentes do Hamas atravessaram a fronteira fortemente fortificada e mataram mais de 1.300 pessoas. Em Gaza, de acordo com as autoridades de saúde, mais de 2.200 pessoas morreram. Assim como no lado israelense, a maioria era composta por civis.

Os Estados Unidos enviaram munições para Israel e advertiram outros países para não escalarem o conflito.

No mesmo dia do anúncio do envio do segundo porta-aviões, o presidente Joe Biden enfatizou em uma ligação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o apoio dos Estados Unidos aos esforços para proteger os civis no meio do bombardeio em Gaza.

"O presidente Biden expressou seu apoio a todos os esforços para proteger os civis", disse a Casa Branca em um comunicado sobre essa ligação, sem fazer referência específica ao enclave.

Biden também falou no sábado com o líder da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, pela primeira vez desde o início das hostilidades, condenando o "ataque brutal do Hamas a Israel".

"O Hamas não defende o direito do povo palestino à dignidade e à autodeterminação", disse Biden a Abbas, de acordo com o comunicado da Casa Branca.