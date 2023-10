Guerra em Israel e Gaza acentua fragmentação do mundo

Argélia, Irã, Sudão e Tunísia expressaram abertamente seu apoio ao Hamas, que controla Gaza. E milhares de pessoas no Oriente Médio foram às ruas em apoio aos palestinos, incluindo na Jordânia e no Bahrein.

Mais de um ano e meio após a invasão russa da Ucrânia, vários países fora da esfera de influência ocidental se recusam a ceder à pressão dos aliados da Ucrânia para apoiarem Kiev.

"As duas tendências se cruzam nas narrativas dos Estados do Sul Global", diz Hosni Abidi, diretor do Centro de Estudos e Pesquisa Árabe e Mediterrâneo, em Genebra. A guerra em Israel "aprofunda uma fissura já visível sobre a Ucrânia".

Este conflito "demonstra a magnitude desta divisão na maioria dos países do Sul e, especialmente, na África e no mundo árabe e muçulmano", acrescentou.

Em um mundo cada vez mais fragmentado, os olhos agora se voltam para o destino do povo palestino. A questão é especialmente sensível para os países árabes que normalizaram as relações com Israel, mantendo, ao mesmo tempo, um forte apoio aos palestinos.