Israel urge população a acelerar saída do norte de Gaza

"O sistema de saúde está à beira do desastre", e "os necrotérios estão lotados", alertou Guterres.

O presidente americano, Joe Biden, também denunciou "a crise humanitária" em Gaza, ao mesmo tempo em que reiterou seu compromisso de entregar a Israel "o que for necessário para se defender e responder a estes ataques".

E o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou neste sábado que a retirada de civis de Gaza solicitada por Israel é "totalmente impossível de implementar".

A Arábia Saudita, um peso-pesado no Oriente Médio, anunciou, por sua vez, neste sábado, que suspendia as discussões sobre uma eventual normalização de suas relações com Israel.

A tensão também se acentuou na fronteira norte de Israel. Ali, o Exército israelense anunciou, neste sábado, que matou "vários terroristas" que tentavam se infiltrar em território israelense pelo Líbano, após terem bombardeado durante a noite um alvo do movimento Hezbollah no sul do Líbano, em resposta a tiros e a uma "infiltração" aérea.

Um cinegrafista da agência Reuters morreu, e outros seis jornalistas (da AFP, Reuters e Al-Jazeera) ficaram feridos ontem em bombardeios no sul do Líbano. Neste sábado, o Exército israelense disse "sentir muito" por essa morte e que estava "investigando" o ocorrido, sem assumir qualquer responsabilidade.