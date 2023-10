Pacifista enterra filho assassinado pelo Hamas pedindo fim dos bombardeios contra Gaza

"Encarrego-me da passagem de palestinos para a Jordânia, ou de Gaza para Israel, e não vou parar. Vou continuar, apoiarei os palestinos", insiste, enquanto o corpo de seu filho é sepultado.

Um soldado israelense, destacado nos cemitérios, lembra aos 200 enlutados o que devem fazer em caso de um ataque com foguetes, um risco crescente nesta última semana.

"Vocês têm 90 segundos para correr e se jogar no chão", gritou.

Inclusive, antes mesmo do fim do funeral, a sirene começa a soar, obrigando a multidão a buscar abrigo com as mãos na cabeça.

Depois, um som agudo evidencia a interceptação dos projéteis, e os enlutados suspiram aliviados.

- 'Assustador' -

Nesta comunidade agrícola ao sul de Tel Aviv, os ativistas pela paz enterram seu camarada com os sons e a fúria da guerra ao fundo.