Partidos conservadores chegam ao poder na Nova Zelândia

- Nova direção -

O vencedor passou sete anos como diretor-executivo da Air New Zealand e foi aclamado como um futuro líder ao entrar na política em 2019.

Em seus primeiros 100 dias no cargo, o Partido Nacional planeja lançar uma ofensiva contra a delinquência juvenil, a proibição de telefones celulares nas escolas e acabar com os aumentos dos impostos sobre combustíveis do governo trabalhista.

"Os neozelandeses vão despertar não só em um novo dia, mas com a promessa de um novo governo e de uma nova direção", disse Luxon aos seus partidários em Auckland, ressaltando que levará o país de volta para o "bom caminho".

Tanto Luxon como Hipkins tentaram atrair os eleitores com promessas de reduzir o elevado preço da gasolina, resolver a crônica escassez de moradia e conter a alta vertiginosa dos produtos alimentares básicos.