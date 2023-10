Abraços e alívio no retorno à Argentina de repatriados de Israel

Dezenas de famílias receberam emocionadas e com alívio seus filhos adolescentes, que chegaram neste domingo (15) à Argentina, no primeiro grupo de repatriados de Israel, em um voo no qual também vieram os professores que os acompanharam em meio ao conflito com o movimento islâmico Hamas.

"Foram dias tensos, de incerteza. Vivemos com muito medo [...] É um choque muito grande", disse à AFP Hernán Fray, que esperava sua filha Karen, de 15 anos.

Os aplausos explodiram assim que o avião da companhia aérea estatal pousou no aeroporto de Ezeiza, nos arredores de Buenos Aires, trazendo-os de Roma. Ao descerem, muitos correram para abraçar os familiares que os esperavam com faixas de boas-vindas e bandeiras argentinas.