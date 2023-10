Centenas de pessoas homenageiam na França professor morto a facadas

Nos centros educacionais da França, fez-se um minuto de silêncio neste domingo, às 12h GMT (9h em Brasília), em homenagem às vítimas do atentado.

A França, que está desde sexta-feira em seu nível de alerta mais por risco de atentado, mobilizou 7.000 soldados até segunda-feira.

No sábado, o medo de um atentado levou à evacuação do Museu do Louvre e, mais tarde, do Palácio de Versalhes, devido a vários alarmes falsos.

Desde sua detenção, Mohammed Mogouchkov, que teria gritado "Allah Akbar", segundo testemunhas, não explicou suas motivações para o ataque, disse uma fonte policial à AFP.

Recentemente, foi seguido pela Direção Geral da Segurança Interna (DGSI), de acordo com o ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, pelos vínculos com seu pai, também autuado por sua radicalização e expulso em 2018; e com seu irmão, preso por sua participação em uma tentativa de atentado contra o Palácio Eliseu.