Cineasta iraniano Dariush Mehrjui e sua esposa são mortos em casa

Um dos mais importantes cineastas iranianos, Dariush Mehrjui, foi morto a facadas na noite de sábado (14) junto com sua esposa, em sua casa, perto de Teerã, anunciou a autoridade judiciária neste domingo.

O cineasta de 83 anos dirigiu "A Vaca", em 1969, um dos primeiros filmes da nova onda do cinema iraniano e que levou o prêmio do júri no Festival de Veneza em 1971.

Mehrjui também foi diretor e produtor por seis décadas, durante as quais enfrentou a censura antes e depois da Revolução Islâmica de 1979. Com sua longa trajetória, contribuiu para o reconhecimento internacional da Sétima Arte de seu país.