Daniel Noboa, o presidente mais jovem da história do Equador

Com uma figura atlética e jovial, Noboa se afastou do espetáculo no palco e, com um colete à prova de balas, concentrou-se nas novas gerações. Poucos dias antes do segundo turno, tornou-se tendência com bonecos de papelão em tamanho real com sua imagem.

Ele se recuperou da impopularidade no início do primeiro turno, quando todas as pesquisas o colocavam em último lugar.

"Houve momentos de ansiedade, quando você vê que os números ainda não estão a seu favor (...) e momentos difíceis, quando matam um de seus oponentes, e você pensa 'bem, estou dizendo coisas semelhantes a ele, talvez me matem também'", disse em entrevista à AFP.

Dias antes do primeiro turno em 20 de agosto, o candidato Fernando Villavicencio foi morto a tiros ao sair de um comício em Quito.

O assassinato aumentou o terror em um país assolado pela violência de inúmeras gangues do narcotráfico. Entre 2018 e 2022, a taxa de homicídios quadruplicou para 26 por cada 100.000 habitantes.

- Em "guerra" -

A única aparição política de Noboa foi como deputado no Congresso que o presidente Guillermo Lasso dissolveu em maio para dar lugar a eleições antecipadas. Na época, ele liderou a Comissão de Desenvolvimento Econômico.