Equador elege presidente após campanha marcada por violência do narcotráfico

"Hoje vencemos!", disse Noboa, alçando o punho para o alto, após votar na cidade costeira de Olón, no sudoeste do país, onde vive.

Mais cedo, González mostrou-se confiante na pequena localidade costeira de Canuto, também no sudoeste, onde votou: "O palpite é que o Equador triunfe, ou seja, que vença a Revolução Cidadã", o partido do correismo.

A campanha ficou marcada pela violência política, com assassinatos de lideranças.

Fernando Villavicencio, um dos candidatos à presidência no primeiro turno, foi baleado ao deixar um comício em Quito dias antes da votação. Depois, sete dos presos por envolvimento no assassinato foram mortos em diferentes prisões do país.

González e Noboa se comprometeram a enfrentar o crime e as organizações do narcotráfico. Entre 2018 e 2022, os homicídios quadruplicaram no país e chegaram a 26 para cada 100.000 habitantes. Este ano, especialistas estimam que chegue a 40.

Grupos vinculados a cartéis mexicanos e colombianos disputam o mercado da droga e usam as prisões como centro logístico. As penitenciárias também têm sido palco de massacres violentos. Desde 2021, mais de 460 detentos morreram nesses motins.