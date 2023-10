Famílias de reféns israelenses do Hamas se irritam com falta de gestão

"São civis inocentes. Têm direitos. Deve-se pressionar Turquia, Egito, para que a Cruz Vermelha possa visitá-los", disse no sábado, em entrevista coletiva, Yfrat Zailer, tia de Kfir (de 9 meses) e Ariel (4 anos) Bibes, sequestrados em 7 de outubro junto com a mãe Shiri.

"Temos que trazê-los com vida para casa. Foram sequestrados vivos", reiterou diante das câmeras.

Como resposta ao ataque do Hamas, o Exército israelense realiza bombardeios em massa sobre a Faixa de Gaza, um território pequeno e empobrecido controlado por essa organização palestina. As ações israelenses já causaram mais de 2.670 mortes, a maioria civis, entre as quais pelo menos 700 são crianças, conforme o Ministério palestino da Saúde do Hamas.

Ao menos cinco reféns israelenses e quatro estrangeiros morreram em Gaza por bombardeios israelenses nas últimas 24 horas, e 22 desde o início das represálias contra a faixa, segundo o Hamas, que ameaçou executar os cativos em caso de ataques contra civis.

Em uma incursão em território palestino, o Exército israelense localizou vários "corpos", indicou no sábado.

Por ora, Israel não fez referência a nenhum canal de negociação e se limitou a designar um "emissário" para as famílias, Gal Hirsch, um general reformado atolado em um caso de corrupção, cuja indicação foi alvo de críticas.