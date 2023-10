Federação francesa investiga jogador do Nice por 'incitação à violência'

Por sua vez, o presidente da FFF, Philippe Diallo, publicou um comunicado denunciando a "incitação à violência" por parte do jogador de 27 anos. "É contrário à ética do nosso esporte e aos valores que o futebol defende incessantemente".

"A FFF condena da maneira mais veemente esta incitação. Os discursos de ódio não podem ser admitidos", declarou Diallo, anunciando que o conselho de Ética da federação foi informado sobre o caso.

"Estou ciente de que minha publicação afetou várias pessoas, o que não era minha intenção e peço perdão", reagiu o lateral-direito no Instagram, acrescentando que quer "esclarecer seu ponto de vista sem nenhuma ambiguidade: condeno com firmeza qualquer forma de violência, onde quer que seja no mundo, e apoio todas as vítimas".

"Jamais apoiaria uma mensagem de ódio. A paz é um ideal no qual acredito firmemente", concluiu.

