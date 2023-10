Abbas diz que políticas e ações do Hamas 'não representam o povo palestino'

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou neste domingo (15) que "as políticas e ações do Hamas não representam o povo palestino".

De acordo com a agência oficial de notícias palestina Wafa, Abbas declarou durante uma conversa com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que "as políticas e ações do Hamas não representam o povo palestino" e que a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) é o único representante legítimo de seu povo.