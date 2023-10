Netanyahu, diante de sua última batalha política?

"Falhou em todas as áreas. Ignorou as advertências dos militares. Deu prioridade à colonização da Cisjordânia [ocupada por Israel desde 1967] e negligenciou os kibutzim, geralmente de esquerda. E continuou sendo prisioneiro de uma posição equivocada, ao acreditar que o Hamas nunca se atreveria a nos atacar com tamanha barbárie", afirma o cientista político Akiva Eldar.

"E, para piorar as coisas, ele é incapaz de tomar uma decisão", continua Eldar.

A formação de um governo amplo com grupos de oposição e um gabinete de guerra "deveria ter ocorrido 48 horas após a tragédia", em vez de esperar cinco dias, disse um comentarista de uma rádio militar, classificando a situação como "puro escândalo".

Em um sinal de que Israel não esperava nada, um funcionário de alto escalão do governo disse à AFP que não havia reuniões de emergência na agenda do Executivo quando o Hamas atacou.

- 'Nos enganou' -

Os problemas de Netanyahu com a lei - ele está sendo julgado por três casos de corrupção - não o impediram de vencer as eleições legislativas de novembro de 2022 e de voltar ao poder, graças a uma aliança de partidos de extrema direita e de grupos judeus ultraortodoxos.