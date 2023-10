Passaportes estrangeiros não valem 'nada' na fronteira entre Gaza e Egito

Cerca de 30 pessoas com passaportes estrangeiros esperam nas imediações do terminal, bombardeado em três ocasiões desde o início da ofensiva lançada por Israel em resposta ao ataque cometido por milicianos do movimento islamista Hamas, que mataram mais de 1.400 pessoas.

Instalado na Suíça há décadas, esta não é a primeira vez que Qarnaoui é pego de surpresa por uma guerra em Gaza durante suas férias.

"Vi a guerra de 2008, mas era diferente. Desta vez, é uma guerra genocida", garante, no momento em que Israel ameaça invadir a faixa, de 632 km² e quase 2,4 milhões de habitantes.

"Se não conseguir sair, voltarei à casa da minha família e viveremos ou morreremos juntos", comenta Qarnaoui.

Said al-Hasi, por sua vez, tenta voltar à Suécia, de onde partiu há três semanas para visitar sua família em Rafah.

"Nossa casa fica a leste da cidade, nós partimos para o oeste", uma área mais afastada de Israel e seu Exército, contou à AFP.