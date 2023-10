Advogado do opositor russo Navalny falta a audiência e tem localização desconhecida

Um advogado do opositor russo Alexei Navalny faltou, nesta segunda-feira (16), a uma audiência de seu cliente e sua localização é desconhecida, segundo sua equipe, três dias após a detenção de três outros advogados do opositor.

"O advogado Alexandre Fedulov deveria se encontrar hoje com Alexei, mas não é possível se comunicar com ele desde esta manhã", disse no X, antigo Twitter, a porta-voz no exílio de Navalny, Kira Iarmych. "Não sabemos onde está Fedoulov, seu telefone está desligado."

A audiência trata de mais um litígio entre Navalny e a colônia penitenciária IK-6 de Melekhovo, onde está preso, que acusa regularmente de violações.