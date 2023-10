Apesar de conflitos, judeus, cristãos e muçulmanos pescam juntos em Israel

Na pequena cidade israelense de Nahariya, a poucos quilômetros da tensa fronteira com o Líbano, judeus, muçulmanos e cristão esperam tranquilamente que os peixes mordam as iscas que jogaram ao mar.

Enquanto isso, um barco 'zodiac' preto com soldados armados patrulha, a alguns metros, a costa desta região à beira do Mediterrâneo. Outros militares percorrem à pé as margens desta localidade, onde o Exército estacionou cerca de vinte veículos blindados.

Desde a sangrenta ofensiva do grupo islamita palestino Hamas no sul de Israel, que deixou ao menos 1.400 mortos, a possibilidade de uma intervenção terrestre israelense na Faixa de Gaza parece cada vez mais próxima. Além de uma ocasional ação do movimento pró-iraniano libanês Hezbollah.